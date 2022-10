EA Origin è morto, lunga vita ad EA App!

Nello scorso 2020, Electronics Arts ha annunciato che il suo launcer Origin sarebbe stato presto rinominato EA App. Dopo due anni, il momento è giunto: EA ha annunciato che da oggi l’app esce dalla fase di open beta e si sostituirà ad Origin con unica piattaforma PC dell’azienda.

"L'applicazione EA è il nostro client per PC più veloce e leggero", ha dichiarato EA. "Con il nuovo design semplificato potrete trovare facilmente i giochi e i contenuti che state cercando e scoprire i vostri nuovi giochi preferiti. Grazie al download automatico dei giochi e agli aggiornamenti in background, potrete assicurarvi che i vostri giochi siano pronti per essere giocati quando lo sarete voi".

Come accade in tutti gli altri launcher, anche l’EA App si connetterà alle altre piattaforme, inclusa Steam, PlayStation e Xbox, affinchè gli utenti possano integrare la loro lista amici e restare sempre aggiornati su cosa fanno.

Il processo di upgrade è facile, scaricare l’EA App, far partire l’installazione che farà da sola tutta la procedura di rimozione del vecchio Origin, del quale ormai possiamo dichiarare ufficialmente il decesso.

Fonte: