EA, il CEO Andrew Wilson vede una riduzione dello stipendio di $ 20 milioni annui

Il capo di EA Andrew Wilson è stato pagato $ 19,9 milioni durante l'anno fiscale terminato il 31 marzo 2022, segnando una diminuzione rispetto ai $ 39,2 milioni ricevuti l'anno prima.

Come notato dal sito Axios, la diminuzione arriva dopo che gli azionisti hanno votato contro i notevoli aumenti salariali per i dirigenti dell'editore FIFA e Battlefield. Wilson ha ricevuto una sovvenzione in azioni di $ 30 milioni nel 2021, ma ha ricevuto una sovvenzione in azioni inferiore, anche se ancora multimilionaria, di $ 18 milioni per l'anno fiscale 2022.

Delineando i "miglioramenti" apportati al suo programma di compensi per dirigenti, EA ha notato che il premio azionario di Wilson per l'anno fiscale 2022 era del 40% inferiore al valore target del suo premio azionario 2021. "Abbiamo ribadito il nostro impegno a non concedere alcun premio azionario speciale a funzionari esecutivi nominati almeno fino alla fine dell'anno fiscale 2026 e confermato che questo impegno si applica a premi azionari annuali rafforzati", ha scritto la società.

Sebbene Wilson's abbia ricevuto un capitale significativamente inferiore, lo stipendio base del CEO di lunga data è aumentato del 3,2% a 1,3 milioni di dollari in riconoscimento della sua "performance e contributi" durante l'anno precedente.

Fonte: Axios e Eurogamer