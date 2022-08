EA e Koei Tecmo stanno lavorando a una IP originale?

L'industria dei videogiochi ci ha abituato a varie partnership, ma forse in pochi potevano immaginare una collaborazione tra Electronic Arts e Koei Tecmo.

Ebbene, sembra proprio che le due aziende stiano lavorando insieme a un misterioso progetto. Un fan ha recentemente trovato un riferimento a qualcosa con il nome in codice di "B OHNI" nei file di Origin, un progetto in collaborazione tra EA e Koei Tecmo.

Jeff Grubb, nell'ultimo episodio del suo show Game Mess Mornings, ha confermato che EA e Koei Tecmo stanno effettivamente lavorando a quello che probabilmente sarà un titolo partner di EA Originals. Ma, quasi sicuramente, non si tratterà di uno "Star Warriors" o di un "Mass Effect Musou", dato che secondo Grubb dovrebbe essere una IP originale.

"B OHNI" è un gioco trapelato su [...] Reddit. Un utente Discord ha trovato questo gioco nelle API di EA [Origin] e la gente ha pensato: 'Sembra un gioco partner di EA realizzato con Koei Tecmo, è strano'. È vero. Posso confermare che sì, Koei Tecmo sta lavorando con EA a un gioco partner. E cosa vi viene in mente quando sentite parlare di Koei Tecmo ed EA? Probabilmente faranno un musou, giusto? Come un musou di Mass Effect o qualcosa del genere? Beh, non è niente di tutto questo, sarà una nuova IP. Questo è tutto ciò che so finora. Penso che vada bene così, perché non credo che dovremo aspettare a lungo. Penso che sentiremo parlare di questo gioco il mese prossimo".

Naturalmente, la notizia deve essere classificata come rumor, ma Koei Tecmo potrebbe aver già accennato a questo progetto un paio di anni fa, quando ha confermato di essere in contatto con "diversi" publisher occidentali per nuovi progetti.

Fonte: Wccftech.