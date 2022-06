EA Sports F1 22 su PS5 sarà più realistico grazie al DualSense

L'uscita di EA Sports F1 22 si avvicina pian piano e per l'occasione dal blog di PlayStation sono stati condivisi nuovi dettagli per questo titolo corsistico, in particolare su come sfrutterà le feature del DualSense su PS5. Come sappiamo le innovazioni principali del controller PS5 in F1 22 sono il feedback aptico e i grilletti adattivi.

Attraverso l’uso del feedback aptico del controller DualSense PS5, la sensazione delle collisioni e delle superfici è stata grandemente migliorata. È in grado di comunicare pezzi individuali di detriti della superficie e ora rappresenta in modo molto più immersivo l’auto su una sezione particolare del circuito. Inoltre, la sensazione può essere localizzata a destra o a sinistra. Un buon esempio consiste nel momento in cui solo le ruote sinistre del veicolo del giocatore passano aggressivamente su un cordolo e il feedback viene percepito esclusivamente attraverso il lato sinistro del controller, aumentando il realismo.

Sfruttando gli speaker del controller DualSense PS5, il giocatore può sentire l’ingegnere di gara che gli parla durante una sessione, dandogli informazioni vitali e dati sulla pista sulla strada verso la pole position o l’importantissimo podio. Ascoltate importanti informazioni HUD grazie agli speaker del controller, lasciando il mix audio principale pulito e libero dalle distrazioni, proprio come dovrebbe essere ascoltata una corsa.

Per quanto riguarda i grilletti adattivi sono utilizzati collegando il carico di resistenza direttamente all’aderenza degli pneumatici. Quando la vostra auto ‘si irrigidisce’ frenando, l’ammontare di resistenza attraverso il grilletto del freno aumenta, risultando in un legame più immersivo con l’auto. Allo stesso modo, quando le gomme girano a vuoto, la resistenza del grilletto dell’acceleratore aumenta. È stata anche applicata una lieve differenza alla resistenza di base dell’acceleratore e ai grilletti dei freni per simulare la differenza di pressione necessaria per spingere il pedale del freno rispetto a quello dell’acceleratore in una vera auto F1.

Vi ricordiamo che F1 22 sarà disponibile dal 1° luglio su PC e console.

Fonte: PlayStation Blog