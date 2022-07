eFootball 2022 migliora! Un video mette a confronto il gioco attuale con quella disastrosa del lancio

Come avrete visto, il lancio di eFootball 2022 di Konami è stato a dir poco problematico, ma sembra che il team di sviluppo abbia lavorato per apportare importanti miglioramenti.

Inizialmente, il titolo sportivo è stato pesantemente criticato per le sue animazioni, per i volti dei giocatori, per la fisica del pallone e altro ancora.

Ora, però, grazie a un video pubblicato dal canale YouTube ElAnalistaDeBits, possiamo vedere alcune delle migliorie apportate da Konami e quanto è cambiato il titolo dalla sua versione iniziale.

Il video evidenzia delle migliorie dal punto di vista della fisica della palla, ma anche miglioramenti per i volti di alcuni giocatori, come Messi e Cristiano Ronaldo, per i contrasti, per il pubblico sugli spalti e altro ancora.

Vi ricordiamo che a giugno è partita la Stagione 2 di eFootball 2022, arrivata con un importante aggiornamento.

Fonte: YouTube.