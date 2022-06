eFootball 2022 si apre alla Stagione 2 con moltissime novità con nuovi eventi a disposizione

Continua la fase di aggiornamento e miglioramento di eFootball, il calcistico Konami che sicuramente non è partito nel migliore dei modi. Si passa prima però dal mobile, con la versione 2021 trasformata nella 2022 e che vede il debutto della modalità Dream Team, che permette ai giocatori di creare la propria squadra dei sogni.

Arrivano anche i nuovi contenuti della Stagione 2, per tutte le versioni:

"La Stagione 2 'European Leagues Highlights - Clubs, Team Playstyles, and Prime Players' presenta i calciatori dei club che si sono affermati nei campionati europei 2021-2022, con attenzione particolare allo stile di squadra e alle carte speciali.

Dream Team Power Pack: I Power Pack sono stati aggiunti a eFootball™ 2022 per permettere ai giocatori di acquistare i loro calciatori top-level preferiti, i calciatori dalle squadre del cuore e aumentare le potenzialità del proprio Dream Team tramite allenamenti mirati.

Ogni pacchetto contiene un mix di 11 calciatori e oggetti allenamento. Di seguito i dettagli dei vari pacchetti e del loro contenuto:

Premium Ambassador Pack: Lionel Messi e Neymar Jr. sono indubbiamente due dei migliori calciatori di sempre. Per farli brillare ancora di più, anche alcuni dei loro compagni di squadra saranno presenti in queste esclusive confezioni.

Premium Club Pack: Una serie di calciatori dei club più prestigiosi d'Europa che sono stati protagonisti di una sensazionale stagione 2021-22: FC Barcelona, FC Bayern München, Manchester United."

Inoltre vengono introdotti nuovi elementi per il proprio Dream Team, con nuovi obiettivi e sfide, allenatori leggendari come Johan Cruyff, la possibilità di salvare più stategie di gioco e l'aggiunta una funzione “Suggerito” che migliora automaticamente i parametri nella progettazione dei talenti per far crescere i giocatori.