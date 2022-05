eFootball 2022 posticipa la Master League al 2023, ecco i contenuti (gratis e a pagamento) in arrivo

Konami svela la roadmap dei contenuti che eFootball 2022 riceverà nei prossimi mesi. Tra i contenuti spicca il rinvio della Master League fino al 2023. I nuovi contenuti tuttavia arriveranno nell'inverno di quest'anno, accompagnati dal cross-play tra console e PC.

Funzionalità di base come la creazione di partite e l'invito di amici arriveranno dopo quest'estate, ma potrete selezionare solo i club del Dream Team. Dallo studio fanno notare che estenderanno "il numero di squadre e campionati utilizzabili" tramite contenuti a pagamento entro la fine del 2022. Sempre per quanto riguarda i contenuti gratuiti, a fine 2022 sarà possibile il cross-play tra PC e console.

L'annuncio arriva poco dopo l'arrivo della patch 1.1.0, che prepara il gioco ai contenuti della Stagione 2. Tra le novità ci sono importanti progressi nell'esperienza di gioco, ovvero ai miglioramenti nei tempi di risposta e alla correzione degli errori di posizione dei giocatori, soprattutto in fase difensiva.

Free Content - Lobby Match in which users can create rooms online and play matches between teams created in Dream Team is scheduled to be available after summer 2022

Paid Content

- The number of teams that can be used in leagues and club teams will be expanded and distributed as additional paid content by the end of 2022

- Master League will be available as additional paid content during 2023