eFootball 2022 primi dettagli dell'update 1.1.0, data di lancio e versione mobile

eFootball 2022 segna la data di apertura del calendario della sua Stagione 2. Konami inizierà il suo nuovo framework di contenuti il 14 giugno su PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Il team si sta preparando per l'introduzione di miglioramenti a tutti i livelli, in particolare nella stabilità dell'ambiente online.

L'azienda giapponese sta preparando una manutenzione su larga scala che aggiornerà i server per le nuove aggiunte. Inizierà il 30 maggio alle 00:01 e durerà fino al 2 giugno senza un orario specifico. L'obiettivo della manutenzione, come spiegato nella dichiarazione ufficiale, è "introdurre miglioramenti alle partite PvP online, incluso un migliore algoritmo per la decisione di vittorie/sconfitte e un aumento dei server".

Inoltre, sottolineano che la manutenzione servirà come base per "funzioni che saranno disponibili in futuro", come la possibilità di condividere i dati di gioco tra tutte le versioni di eFootball 2022 indipendentemente dalla piattaforma su cui ci si trova. Durante questo periodo, ovviamente, il matchmaking sarà disabilitato. Konami aggiungerà la possibilità di giocare autentiche partite di squadra da 10 minuti. Anche i livelli di difficoltà saranno aumentati.

[About version 1.1.0 update]https://t.co/zvz3tbdKe2



We are pleased to announce that eFootball™ 2022 version 1.1.0 update will be released on June 2nd 2022.



That's not all, as on the same day the mobile version of eFootball PES 2021 will be re-launched as eFootball™ 2022! pic.twitter.com/DJEJY9n8EF — eFootball (@play_eFootball) May 19, 2022

Sempre il 2 giugno la versione mobile di eFootball PES 2021 verrà rilanciata sotto il nome di eFootball 2022. Il nuovo aggiornamento del gioco mobile include "nuovo gameplay" e Dream Team. Per adesso è tutto quello che si sa: nei prossimi giorni verranno condivise nuove informazioni.