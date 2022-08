eFootball 2023, via al fischio d'inizio! L'aggiornamento disponibile ora con Milan e Inter

eFootball è stato finalmente lanciato per tutti i fan del titolo calcistico oggi, dopo che la data di uscita è stata rivelata all'inizio del mese. eFootball 2023 prende il via con la Stagione 1. Il tema di questa stagione sarà celebrare i nuovi giocatori e le licenze acquisite da Konami. Questo aggiornamento è arrivato anche con un intero carico di correzioni al gioco.

Konami, lo sviluppatore di eFootball, è stato molto impegnato a garantire nuovi accordi di esclusività, con l'ingresso dell'Inter, così come il rivale locale, l'AC Milan. In entrambi i casi si tratta di un accordo pluriennale e vedrà il loro stadio e le loro divise utilizzati esclusivamente in eFootball.

Anche la Liga MX si unirà in esclusiva a eFootball. Questa è una grande mossa di Konami, portando con successo un'intera lega con licenza al gioco, rubandola ai loro concorrenti. Non solo, ma come vi avevamo già accennato qualche giorno fa, anche la Nazionale Francese ha stretto una partnership con la società.

A questo indirizzo potete dare uno sguardo alle note della patch complete.

Fonte: Eurogamer