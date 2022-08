eFootball 2023 annunciato da Konami ed è rivoluzione: sarà 'solo' un aggiornamento

Pochi giochi così disastrosi come eFootball 2022 possono essere ricordati nel settore. Il nuovo titolo di Konami ha registrato un record in negativo, dato che è il gioco con la valutazione peggiore su Steam. Successivamente lo cose sono migliorate nettamente grazie al lancio di nuovi update e ora, l'azienda giapponese ha annunciato l'arrivo di eFootball 2023.

Attraverso una pubblicazione sul proprio sito web, Konami ha spiegato in dettaglio che il prossimo capitolo sarà disponibile alla fine di agosto con una patch gratuita per eFootball 2022.

Non è stata specificata la data esatta, ma sappiamo che ci saranno più campionati nazionali insieme all'aggiornamento delle squadre con le rispettive promozioni e retrocessioni. Inoltre verranno rinnovate con i dovuti trasferimenti di giocatori.

Nella nuova versione verranno trasferiti: Monete eFootball, Punti eFootball, dati del giocatore, dati dei direttori tecnici, obiettivi, bonus di accesso, oggetti di gioco e le impostazioni personalizzate.

We will continue collecting as much feedback from our esteemed users as possible, and we will keep on improving and implementing new features to make the game even more enjoyable for even more football fans.