eFootball rinnova la partnership con il Bayern Monaco

Konami ha annunciato sui propri canali social il rinnovo della partnership del Bayern Monaco con eFootball 2022. Il famoso gioco di calcio, mantiene così la licenza della squadra e sarà caratterizzato dall'Allianz Arena, un lavoro speciale per quanto riguarda il ricreare i volti dei calciatori e le divise e i modelli ufficiali.

Il Bayern si unisce a FC Barcelona, alla Juventus e al Manchester United come principali partner ufficiali di eFootball 2022 per questa nuova stagione. "Benvenuto in eFootball. Sarà fantastico", introduce Thomas Muller, l'attaccante della squadra bavarese, nel video di presentazione. "Abbiamo mostrato passione sul campo e celebrato i successi. Ci siamo impegnati nel calcio e abbiamo sempre trovato un modo per essere migliori. Confidiamo nel nostro spirito di squadra e nell'alzare trofei insieme. Abbiamo lavorato duramente per raggiungere i nostri obiettivi e lo faremo salire ancora più in alto".

Il rinnovo del Bayern è una delle poche gioie del gioco degli ultimi giorni, dato che Konami ha confermato che non ci sarà la Master League fino al 2023 e che diverse funzioni di base (come la creazione di partite a cui possiamo invitare i nostri amici) non arriveranno fino a dopo l'estate, né arriverà il cross-play tra console e PC.

We are pleased to announce the renewal of our partnership with @FCBayern! ✍️ pic.twitter.com/Aspjw4fLCy — eFootball (@play_eFootball) June 29, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Recentemente è iniziata la Stagione 2 di eFootball, con tanti contenuti per i giocatori ed eventi a disposizione.

Fonte: PCGamesN