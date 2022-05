Eidos Montreal il futuro è Unreal Engine 5: diversi giochi in sviluppo nello studio di Guardians of the Galaxy e Deus Ex

Square Enix ed Embracer Group hanno annunciato poche ore fa l'accordo con cui quest'ultimo acquisisce Crystal Dynamics, Eidos Montreal e Square Enix Montreal, ovvero gli sviluppatori di Tomb Raider, Deus Ex, Legacy of Kain e molti altri giochi.

Square Enix investirà questi soldi in tecnologie blockchain mentre gli studi lavoreranno su vari progetti, tra cui Tomb Raider di Crystal Dynamics e Perfect Dark per Microsoft. Eidos Montreal conferma che sta lavorando su diversi giochi basati su Unreal Engine 5.

Durante la presentazione agli investitori del Gruppo Embracer, il capo di Eidos Montréal ha confermato che ci sono "diversi" progetti in sviluppo e che stanno tutti utilizzando il motore di Epic Games.

David Anfossi conferma quindi che i suoi 442 dipendenti nei suoi quattro diversi studi creativi condivideranno la tecnologia utilizzata da Crystal Dynamics nei suoi due nuovi giochi conosciuti, anche se non ha fornito alcun nome ai giochi, né conferma il nuovo Deus Ex come alcuni media hanno pubblicato.

Per concludere il suo discorso, è stato detto che Eidos ha dato il meglio di sé negli ultimi 15 anni e che è convinto che Embracer Group "porterà Eidos al livello successivo" per rendere felici i giocatori. L'ultimo Deus Ex, Mankind Divided, è uscito nel 2016, due anni dopo l'ultimo Thief. Il team ha anche co- sviluppato Shadow of the Tomb Raider con Crystal Dynamics e l'anno scorso ha lanciato Marvel's Guardians of the Galaxy.

