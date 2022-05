Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes arriverà anche su Nintendo Switch

Rabbit and Bear Studios ha annunciato che Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, il successore della serie Suikoden, arriverà su Nintendo Switch. Verrà lanciato nel 2023 insieme alle versioni Xbox Series X/S, PS4, PS5, Xbox One e PC. Questa notizia arriva dopo che lo sviluppatore ha recentemente affermato che stava esaminando una potenziale versione Switch.

In un nuovo aggiornamento di Kickstarter, il team ha dichiarato: "Esatto! Date le recenti speculazioni su Nintendo Switch e potenziali iterazioni Nintendo di prossima generazione, volevamo giocare sul sicuro e indagare sulle opzioni che avevamo prima di impegnarci completamente in una versione per Nintendo Switch. Ma ora l'attesa è finita e siamo lieti di confermare che Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes arriverà anche su Switch!"

Alcuni altri nuovi dettagli includono la rivelazione di Yaelu, che si tratta di un personaggio che proviene da piccolo insediamento. Questo insediamento usa Rune-Lens per mimetizzarsi, ma Yaelu è molto curiosa per natura (nonostante sia molto timida). È interessante notare che nasconde i suoi occhi, che è un'usanza nell'insediamento e quindi non li mostra mai. Il motivo per cui si unisce al party del giocatore è vedere il mondo.

In attesa di sapere quando uscirà Eiyuden Chronicle Hundred Heroes vi ricordiamo che Eiyuden Chronicle: Rising è ora disponibile per Xbox One, PS4, PS5, PC, Nintendo Switch e Xbox Series X/S.

Fonte: Kickstarter