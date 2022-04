Elden Ring in 2D? Un fan realizza una splendida pixel art e il risultato è incredibile!

Elden Ring è uno dei giochi più apprezzati dai fan dei Soulslike e non solo. Il più recente titolo targato FromSoftware ha attirato moltissimi giocatori e, in parte, si tratta di giocatori che non avevano mai provato i famosi giochi dello sviluppatore.

Come ormai saprete, i giochi FromSoftware sono caratterizzati dall'alto grado di sfida, ma non bisogna dimenticare che le produzioni dello studio hanno sempre contato su un comparto artistico di un certo livello. E questo lo abbiamo visto anche in Elden Ring.

Già, perché il titolo, oltre a impegnare duramente i giocatori nelle battaglie con nemici e boss, ha un comparto visivo davvero splendido, caratterizzato da ambientazioni suggestive e spettacolari.

Ma come sarebbe il comparto visivo di Elden Ring in 2D? Per rispondere a questa domanda, ecco arrivare una meravigliosa pixel art di un fan che ci mostra come sarebbe il titolo "togliendo" una dimensione.

Nauris Amatnieks, sviluppatore indie, ha pubblicato un tweet con un immagine in cui possiamo vedere una scena in 2D della boss battle contro Malenia:

Che ne dite?

Fonte: Twitter.