Elden Ring si aggiorna alla versione 1.06 tra bilanciamenti alle armi e miglioramenti al multiplayer

L'editore Bandai Namco conferma sul suo sito web che l'ultimo aggiornamento di Elden Ring alla versione 1.06 contiene modifiche per alcune abilità. Tra queste Ash of War, Bloodhound Step e Quick Step insieme all'abilità dell'arma Corpse Piler, che si riferisce alla katana Rivers of Blood.

Bloodhound Step abusato più nel PvP, ora è meno efficace se usato continuamente. Quick Step, nel frattempo, ha ridotto il suo intervallo di attivazione se utilizzato in successione. Anche qui le prestazioni si riducono se usato continuamente.

Per quanto riguarda Rivers of Blood, FromSoftware ha nerfato la katana attraverso la sua abilità con l'arma Corpse Piler. Il danno è stato ridotto insieme all'accumulo di sanguinamento quando si colpisce con questo attacco. Oltre a questo ora sarete in grado di inviare segnali di evocazione per evocare pool in più aree, anche a distanza. Possono essere invase anche aree molto più grandi.

Vi ricordiamo che Elden Ring è disponibile su PC e console: se siete alle prime armi e vi trovate in difficoltà, potete sempre contare sulla nostra guida completa.

Fonte: Bandai Namco