Elden Ring anticipa nuovi aggiornamenti in arrivo

Negli ultimi mesi c’è stato un titolo che ha dominato le discussioni di tutto il mondo videoludico, diventando un vero fenomeno e tagliando tantissimi e importanti traguardi. Ovviamente stiamo parlando di Elden Ring, l’ultimo capolavoro di FromSoftware e del genio di Miyazaki.

Ma questo enorme successo è foriero di grandi responsaiblità, ed il team giapponese sta lavorando per rispondere alle tante richieste della community, rilasciando tante patch correttive sia per la versione PC che per Console. Negli ultimi giorni infatti è stata rilasciata la patch 1.05 che portava alcune migliorie e rimuoveva parecchi bug dall’open world.

Ma a quanto pare le novità non finiscono qui, infatti FromSoftware ha annunciato nuovi importanti aggiornamenti che dovrebbero risolvere altri problemi e migliorare ulteriormente il titolo

E mentre continuiamo a cavalcare nell’interregno a cavallo di Torrente, vi lasciamo il tweet di FromSoftware fonte di questa notizia.

Thank you for playing #ELDENRING & for all your support during the months since release.



We appreciate all the discussion surrounding the game, & are working on further improvements for updates going forward.



We hope you continue to enjoy your adventures in the Lands Between.