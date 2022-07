Elden Ring, aperti i preordini delle guide strategiche ufficiali su Amazon

State giocando ad Elden Ring ma non riuscite a trovare il giusto modo per sconfiggere un difficile boss? Vi siete persi qualcosa della lore durante il gioco? Niente paura perché da oggi sono preordinabili i due volumi della guida strategica del gioco di FromSoftware.

La guida come abbiamo detto si suddivide in due parti: "The Lands Between" spiega in generale come destreggiarsi nell'Interregno. Ogni punto di interesse o luogo è mappato in questa guida, così come tutti gli NPC che troverete lungo il cammino. "Shards of the Shattering" invece è dedicato alle molte creature che abitano il mondo di gioco e all'arsenale di armamenti che è possibile acquisire per affrontarle. Ogni nemico e boss che incontrerete e ogni equipaggiamento che potete trovare viene presentato con grafica e statistiche in un volume con copertina rigida dal design accattivante. Qui di seguito potete trovare i due link Amazon.

Il primo volume sarà disponibile il 29 luglio (tra pochi giorni quindi), mentre il secondo arriverà il 30 settembre.