Elden Ring: annunciati due artbook ufficiali da 400 pagine

Oggi FromSoftware ha annunciato l’arrivo di due artbook ufficiali di Elden Ring, dotati di ben 400 pagine ciascuno che includono concept art di ambientazioni, armature, armi, nemici, oggetti e ultimi ma non ultimi NPC. Al momento i titoli sono escluvi per il paese del Sol Levante.

Gli artbook uscirano in Giappone il prossimo 30 novembre, saranno in formato A4 e saranno venduti separatamente al prezzo di 31 dollari cadauno. Nel primo volume troviamo artwork di filmati, ambientazioni e dungeon, mentre il Vol 2 conterrà nemici, oggetti e armi.

Esiste anche una Ultra Version che include entrambi i libri in una speciale confezione con una Concept Art di Godfrey come copertina, al prezzo di 125 dollari. Attualmente Bandai Namco non ha confermato se i due artbook di Elden Ring arriveranno anche nel mercato occidentale, ma visto il grande successo del titolo in queste terre, l’arrivo sarà altamente probabile.

Fonte: DualShockers