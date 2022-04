Elden Ring banna i giocatori che raccolgono la biancheria intima di un personaggio

Stanno sicuramente succedendo cose strane all'interno del multiplayer di Elden Ring, poiché raccogliere un determinato indumento potrebbe addirittura costarvi il ban. Ma andiamo con ordine.

All'interno di Elden Ring c'è un oggetto che non può essere ottenuto giocando normalmente chiamato Deathbed Smalls. Si tratta di un completo intimo che ha a che fare con il personaggio di nome Fia. Queste mutandine non possono essere ottenute giocando normalmente, ma possono essere ottenute tramite hack, ed è qui che inizia il problema.

Nella modalità online altri giocatori potrebbero lasciar cadere oggetti a terra. Alcuni hacker stanno facendo in modo che gli altri giocatori nella sessione multiplayer raccolgano la biancheria intima di cui sopra, provocando così il ban.

Le conseguenze di ciò non sono così gravi come potrebbero sembrare, ma possono causare problemi se avete intenzione di giocare con i vostri amici. Non solo, ma sembra che inviando una email a Bandai Namco e spiegando cosa è successo, il ban può essere comunque revocato.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Ad ogni modo vi consigliamo di non raccogliere nulla da terra durante le vostre sessioni online per non incappare proprio in questo spiacevole problema.

Elden Ring è disponibile su PC e console: se vi trovate in difficoltà a questo link potete dare uno sguardo alla nostra guida completa.

Fonte: GamesRadar