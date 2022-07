Elden Ring batte FIFA 22 e diventa il gioco più venduto in Europa nella prima metà del 2022

Dopo la prima metà dell'anno, gli ultimi dati sulle vendite di videogiochi in Europa hanno rivelato che Elden Ring è stato il gioco più venduto finora. Il titolo di Bandai Namco è davanti ad altri giochi importanti, tra cui Pokemon Legends: Arceus, FIFA 22 e Grand Theft Auto V.

Secondo GSD Market Data (via GamesIndustry.Biz), nei primi sei mesi dell'anno sono stati venduti in Europa 76,1 milioni di giochi, 44 milioni dei quali provenienti da store digitali. Vale la pena notare che Nintendo non condivide i dati di vendita dei giochi digitali, mentre altri sviluppatori e publisher AAA hanno fornito i numeri.

Nintendo avrebbe potuto fare meglio nelle classifiche europee con Pokemon Legends: Arceus, ma poiché non ha pubblicatoo dati sulle vendite digitali, il primo e il secondo posto vanno rispettivamente a Elden Ring e a FIFA 22.

La Germania è stata il mercato più grande nei primi sei mesi dell'anno, con 15,4 milioni di giochi venduti all'interno dei suoi confini. Il Regno Unito si è piazzato al secondo posto con 14,3 milioni di vendite e la Francia al terzo con 10,2 milioni. Tutti e tre i Paesi hanno mostrato segni di crescita nelle vendite e, nel complesso, le vendite di giochi hanno registrato un aumento del 13,5% rispetto allo stesso periodo del 2021.

Di seguito è possibile consultare l'elenco completo dei giochi più venduti, anche se per i titoli contrassegnati da un asterisco i dati digitali non sono disponibili.

Elden Ring

FIFA 22

Pokémon Legends: Arceus *

Grand Theft Auto 5

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Horizon: Forbidden West

Gran Turismo 7

Mario Kart 8: Deluxe *

Red Dead Redemption 2

Nintendo Switch Sports *

Mario Party Superstars *

Kirby and the Forgotten Land *

NBA 2K22

F1 2022

Minecraft: Nintendo Switch Edition *

Assassin's Creed: Valhalla

Big Brain Academy: Brain vs Brain *

Call of Duty: Vanguard

Far Cry 6

Just Dance 2022

Questi dati sono in gran parte in linea con quelli riportati negli Stati Uniti e in Canada. Elden Ring è stato il gioco più venduto del mese di giugno 2022 e continua a essere il titolo più venduto del 2022 negli USA. In termini di vendite in dollari, Elden Ring è stato il gioco più venduto negli Stati Uniti ogni mese da quando è stato lanciato a febbraio e il suo slancio è stato interrotto solo brevemente dall'arrivo di Lego Star Wars: The Skywalker Saga ad aprile.

Fonte: Gamespot.