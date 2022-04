Elden Ring ha boss che non sono stati utilizzati in Dark Souls 3. Un fan risolve un mistero vecchio 7 anni

A quanto pare, Elden Ring ha utilizzato boss non usati in Dark Souls 3, un fatto che ha risolto un mistero vecchio ben 7 anni.

Elden Ring ha numerosi boss che i giocatori possono sconfiggere e molti hanno trovato alcune somiglianze con altri giochi della serie Souls. Tuttavia, sembra che ci sia qualcosa di più della semplice somiglianza secondo un recente report.

Secondo un nuovo video pubblicato da Zullie the Witch, Elden Ring potrebbe nascondere uno dei misteri più sbalorditivi del franchise di Souls. Nei precedenti giochi Souls, i data miner hanno spesso scoperto diverse cose inutilizzate, dai boss alle animazioni, ed è sempre stato un mistero il motivo per cui i contenuti sono stati tagliati. La risposta sembra risiedere nello stesso Elden Ring.

Lo Youtuber ha scoperto che uno dei boss più frustranti del gioco, Ulcerated Tree Spirit, è in realtà un boss di Dark Souls 3. Il nome "SnakeSoul" è stato trovato nei file di Dark Souls 3, ma non era collegato a nessuno dei boss. Tuttavia, sembra che FromSoftware abbia deciso di utilizzare questo boss in Elden Ring, poiché il nome AI di Ulcerated Tree Spirit è SnakeSoul, il che suggerisce fortemente che questo potrebbe essere lo stesso boss che è stato tagliato da Dark Souls 3.

Lo Youtuber evidenzia che uno dei primissimi filmati di Dark Soul 3 presenta l'ombra di un boss che ricorda fortemente Ulcerated Tree Spirit. Questo confermerebbe il fatto che il boss è stato preso da Dark Souls 3, risolvendo così uno dei più vecchi misteri del franchise dei Souls.

Per scoprire tutti i segreti di Elden Ring, date uno sguardo alla nostra guida.

Fonte: Dualshockers.