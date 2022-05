Elden Ring, quali sono i boss che piacciono di più a Hidetaka Miyazaki?

Hidetaka Miyazaki è noto per essere il padre dei giochi della famiglia SoulsBorne di FromSoftware: Demon's Souls, Demon's Souls Remake, Dark Souls 1-3, Sekiro: Shadows Die Twice, Bloodborne e Elden Ring.

Ora, il medium Xbox Wire Japan ha condiviso un'intervista in cui offre dettagli su Elden Ring e in cui Miyazaki è onesto su alcuni aspetti del videogioco, nello specifico su quali siano i suoi boss preferiti. Elden Ring presenta un gran numero di boss che hanno affascinato la comunità di gioco. I più famosi fino ad ora sono stati Radahn, Flagello Celeste e Malenia, Lama di Miquella per i loro disegni e il loro grande potere distruttivo. Ma per il creatore...quali sono i suoi preferiti?

Il creativo ammette di avere qualche dubbio, ma alla fine opta per Radahn, Flagello Celeste. Miyazaki confessa che gli piace il design e tutta la tradizione che lo circonda. La cosa non finisce qui, perché c'è un podio di boss. Radahn occupa il primo posto, seguito da Godrick L'Innestato e Rykard, Signore della Blasfemia.

Elden Ring è disponibile su PC e console: se siete alle prime armi, potete sempre contare sulla nostra guida completa.

Fonte: VG247