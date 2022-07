Elden Ring diventa un cabinato arcade

I cabinati arcade sono spesso visti come reliquie del passato al giorno d'oggi e raramente l'esperienza di gioco principale di un giocatore consiste nel recarsi in una sala giochi locale. Tuttavia, anche con la facilità e le maggiori prestazioni di un gioco su una console domestica o su un PC, alcuni giocatori cercano ancora di possedere i propri cabinati arcade a tema.

Ora un giocatore ha mostrato il suo cabinet arcade con Elden Ring in funzione. In precedenza, un fan di Starfield aveva progettato il proprio concept per un cabinet arcade basato sul gioco. Le macchine da gioco arcade personalizzate possono consentire di giocare a quasi tutti i giochi con un joystick.

L'utente Reddit Linophryne ha mostrato la schermata iniziale di Elden Ring sul suo cabinato arcade. Purtroppo, il cabinet non è dedicato all'ultimo action-RPG di FromSoftware, ma sembra essere una macchina personalizzata con il tema di Street Fighter 2: Champion Edition. Tuttavia, nei commenti al post di Linophryne i fan hanno trovato impressionante vedere Elden Ring girare su un cabinato. Alcuni si sono chiesti se i pulsanti del cabinet fossero compatibili con Elden Ring, e Linophryne ha risposto che i pulsanti funzionano se collegati a un controller USB.

Per tutti i nostalgici che speravano di vedere Elden Ring con una grafica "più vecchia", purtroppo sembra che sul cabinet di Linophryne il gioco abbia un aspetto simile a quello delle console moderne, quindi non si tratta di un demake.

Fonte: Gamerant.