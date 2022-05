Elden Ring ha un calcolatore che potrebbe risultare molto utile ai giocatori

Qualcuno ha realizzato un calcolatore per Elden Ring che potrebbe rivelarsi una risorsa molto preziosa.

Il sistema delle statistiche in Elden Ring può essere un po' complesso per bilanciare le statistiche dei personaggi e non è facilissimo capire quanti danni state effettivamente infliggendo ai nemici.

Ora, però, c'è uno strumento che farà i conti per voi.

Lo streamer di Twitch Jerp ha creato l'Elden Ring Casting Tool Comparator (segnalato da Kotaku).

Essenzialmente è una calcolatrice. Inserite le statistiche del vostro personaggio, scegliete una Spell Schools e lo strumento indicherà l'arma migliore per voi.

Significa che potreste essere in grado di estrarre più risorse da oggetti che non avevte ancora considerato.

Strumenti di questo tipo potrebbero darvi un vantaggio in battaglia, specialmente in modalità PvP.

Fonte: Eurogamer.net.