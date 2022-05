Elden Ring si sarebbe ispirato a una carta di Magic The Gathering per un attacco di Malenia

Recentemente, il concept artist di Elden Ring, Daisuke Satake, è stato protagonista di un'intervista in cui ha parlato del modo in cui lavora il director Hidetaka Miyazaki e di come comunica con il team di sviluppatori.

Satake ha rivelato che, per far comprendere meglio la propria visione, Miyazaki prende come riferimento giochi di ruolo da tavolo o giochi di carte collezionabili.

Prendendo gli artwork delle carte come riferimento, i vari personaggi dei Soulslike di FromSoftware si arricchiscono di dettagli.

Per quanto riguarda Elden Ring, prendiamo l'esempio di Malenia. Come potete vedere nel tweet riportato dal modder Zullie the Witch, sembra che un particolare attacco di Malenia, che infligge marcescenza, sia stato ispirato da una carta di Magic The Gathering.

In an interview, concept artist Daisuke Satake described a tendency of Miyazaki's to reference old tabletop games for examples of imagery to explain to the artists. Imagine Miyazaki with a binder of Magic cards, pointing out specific card arts that had captivated him. pic.twitter.com/D0gXggNlvG — Zullie (@ZullieTheWitch) May 4, 2022

Forse Miyazaki ha preso spunto porprio dalla carta e l'ha mostrata al suo team per chiarire come avrebbe voluto caratterizzare il personaggio e il suo attacco.

Che ne pensate?

Fonte: Twitter.