Elden Ring con il quintuplo dei boss? Un giocatore ha davvero vinto questa sfida impossibile

Nonostante siano passati mesi dalla sua uscita, Elden Ring non è certo finito solo perché a un certo punto spuntano i titoli di coda. L'incredibile vastità di modi di affrontare l'avventura rende il gioco diverso di volta in volta e le mod, hanno ulteriormente potenziato questa formula.

Nel corso del tempo abbiamo visto diverse challenge più o meno folli, come quella in cui ogni nemico era stato sostituito da Malenia, con esiti più esilaranti che tragici. Qui è tutto un po' più delicato visto che lo streamer Star0chris, ha completato il gioco con boss moltiplicati per cinque. Esatto: cinque Malenia, cinque Morgott, cinque Bestie Ancestrali e così via.

Non è stata un'avventura senza sofferenza: sono state ben 738 le morti del protagonista di questa follia, anche perché i boss non agiscono all'unisono.

I FINALLY BEAT QUINTUPLE (5X) BOSSES IN ELDEN RING (glitchless, no summons) LETS GOOOO



(cut parts of the clip out so it could fit on twitter, will be posting a full video of the run soonish on YT) pic.twitter.com/CLdAACdkM2 — star0chris (@star0chris) September 16, 2022

"Ognuno agisce in modo indipendente, quindi a volte alcuni di loro faranno la stessa azione allo stesso tempo, ma il più delle volte è il caos, a meno che non ci sia un attacco programmato basato sulla loro salute o qualcosa del genere, come con Radagon", ha spiegato lo streamer in un tweet.

Aspettiamo a questo punto la prossiama challenge, con boss moltiplicati per dieci. Perché no!?

