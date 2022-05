Elden Ring giocato con un controller Fisher Price moddato è la cosa più strana che vedrete oggi

I fan che giocano con controller personalizzati e non ortodossi non sono una novità ai giorni nostri. Che si tratti di utilizzare un controller Guitar Hero in un gioco che non è Guitar Hero o anche solo di utilizzare strumenti della vita reale per giocare a Call of Duty, le opzioni del controller non mancano se il creatore giusto ha un'immaginazione abbastanza grande.

Ora possiamo aggiungere il controller per bambini di Fisher Price come un altro dispositivo che qualcuno ha modificato per giocare a titoli da adulti. La mod personalizzata proviene dal creatore di contenuti e autodefinito "costruttore di controller bizzarri" Rudeism.

Il 1° maggio il creatore ha caricato un video sul suo account Twitter che mostrava il controller utilizzato con Elden Ring. Ovviamente considerando che il giocattolo ha meno pulsanti rispetto a un controller standard il creatore ha dovuto lavorarci un po', ma alla fine, come volevasi dimostrare, anche questo controller è perfettamente funzionante.

here's the Fisher Price Xbox controller in action!



let me know what games you'd like to see me play with it



and thanks to @Wario64 for the off-hand joke that inspired me to make this happen 😂 pic.twitter.com/3OETvcsEsI — Rudeism (@rudeism) May 1, 2022

Elden Ring è disponibile su PC e console e se vi trovate in difficoltà potete sempre dare uno sguardo alla nostra guida completa .

Fonte: Eurogamer