Elden Ring e Cuphead insieme? Merito della geniale idea di un fan

Non c'è niente da fare, Elden Ring è il gioco del momento. Il titolo di FromSoftware ha ricevuto un'accoglienza incredibile e fan di tutto il mondo stanno creando tributi sotto forma di cosplay, disegni e molto altro.

Uno dei personaggi più amati dai fan, e che ha ricevuto più fanart, è senza dubbio Iron Fist Alexander, il particolare personaggio più carismatico di tutto l'Interregno. Ma questa non è una fanart qualsiasi, ovviamente no.

L'artista Mustakro ha avuto la brillante e geniale idea di unire Elden Ring con Cuphead: il risultato è Iron Fist Alexander in stile cartoonesco. Non solo, ma anche il giocatore diventato famoso per la frase "Let Me Solo Her" ha ricevuto un adattamento di questo tipo. Qui di seguito potete dare uno sguardo alle immagini su Twitter.

Elden Ring è disponibile su PC e console: se siete alle prime armi e vi trovate in difficoltà, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra guida completa.

Fonte: GameRant