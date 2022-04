Elden Ring, un dataminer cerca di fare luce sul misterioso Colosseo trovato nel gioco

Uno dei più emozionanti contenuti cancellati di Elden Ring scoperti finora è il Colosseo. Queste strutture si trovano a Limgrave, Caelid e Leyndell. Dal momento che sono bloccati, è possibile guardarli solo dall'esterno. Tuttavia un dataminer è riuscito a fare molto di più, scovando addirittura due boss.

Esplorando il Colosseo, Sekiro Dubi rivela che c'è un Sito della Grazia all'interno dell'ingresso dell'arena, confermando che il giocatore avrebbe dovuto visitare quest'area a un certo punto dello sviluppo. È possibile riposarsi nel luogo della grazia, sebbene il menu del sito della grazia visualizzi la posizione come "?PlaceName?". Tuttavia, Dubi sottolinea che, a causa di file di test di rete trapelati, è probabile che il nome interno del Sito di Grace sia "Leyndell Colosseum".

L'arena presenta anche due nemici incompiuti noti come "Gladiator Large" e "Old Lion of the Arena". Al momento non è chiaro se i giocatori potranno mai visitare l'arena come parte del DLC ufficiale, ma finora è l'area più completa trovata dai dataminer che è completamente inaccessibile con mezzi normali.

Elden Ring è disponibile su PC e console: se vi trovate in difficoltà, a questo link potete trovare la nostra guida completa.

Fonte: Eurogamer