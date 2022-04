Elden Ring sta per ricevere un demake per Game Boy per la gioia dei fan

Non c'è dubbio che uno dei videogiochi di quest'anno che sta conquistando il pubblico sia Elden Ring. Il titolo di FromSoftware è stato pubblicato su PC e console attuali. Ma se fosse stato lanciato su console di vecchia generazione come sarebbe?

Abbiamo già potuto dare uno sguardo ad un demake strepitoso con la grafica della prima PlayStation, anche se ora c'è chi ha voluto tornare ancora di più indietro nel tempo. È il caso dell'utente Shintendo, che ci ha lasciato uno splendido demake di questo RPG con la grafica del mitico Game Boy.

Naturalmente la sezione artistica e il punto di vista non hanno nulla a che vedere con il titolo originario. La verità è che il suo creatore sembra essersi ispirato a The Legend of Zelda: Link's Awakening a causa della sua somiglianza con il titolo Nintendo, ma la verità è che il risultato è formidabile.

Non solo, ma ci sono buone notizie perché il demake di Elden Ring per Game Boy è in via di sviluppo e sarà giocabile. Secondo le sue previsioni, una demo sarà pronta entro la fine di maggio, ma nel frattempo potete visitare il suo canale Twitch da cui trasmette in diretta per mostrare lo sviluppo di questo Elden Ring per Game Boy.

Fonte: IGN