Elden Ring, Elon Musk ancora nel mirino dei giocatori che criticano il suo equipaggiamento

Dopo averlo criticato duramente per una build molto poco convincente, ora i giocatori di Elden Ring sono tornati all'attacco e hanno condiviso diversi dubbi riguardo l'equipaggiamento del personaggio di Elon Musk all'interno del nuovo titolo di FromSoftware.

Il miliardario infatti ha condiviso attraverso Twitter uno screenshot del suo equipaggiamento. La build in Elden Ring si riferisce ad un personaggio mago di livello 111. In questo caso Musk sacrifica la mobilità per una maggiore difesa e potere. Ma tuttavia l'equipaggiamento sembra un po' troppo ingombrante e non si adatta allo stile di gioco di molti giocatori.

A tal proposito un giocatore ha confutato ogni scelta di Musk: sottolineando come ogni scelta nei pezzi di equipaggiamento ("due scudi??" si chiede l'utente) e attributi non vada molto bene per il suo personaggio, il post finisce con "sicuro tu sia un genio?".

wait....you dont heal?



and you have a soreseal equipped?



and you are fat rolling?



and 2 freaking shields????



are you sure youre a genius? — Giancarlo Arriola (@garriola83) May 25, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Elden Ring offre un'ampia libertà di scelta su come giocare con il proprio personaggio e Musk compreso può fare come vuole. Tuttavia ad alcuni probabilmente questo modo di giocare non va giù.

Vi ricordiamo che Elden Ring è disponibile su PC e console: se vi trovate in difficoltà potete sempre consultare la nostra guida completa.