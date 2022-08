Elden Ring: un fan crea uno splendido Mausoleo Errante con i LEGO

Ecco a voi l'ultimo capolavoro realizzato interamente con i Lego: un Mausoleo Errante di Elden Ring! Realizzato da un costruttore noto come HoboSapient e pubblicato nel subreddit di Elden Ring, la costruzione cattura una sorprendente quantità di dettagli.

L'enorme costruzione "pesa 30 libbre" e ha "circa 5000-6000 pezzi", ha dichiarato HoboSapient nel suo post sul subreddit di Elden Ring. Il numero di pezzi è paragonabile a quello di kit ufficiali come il Lego Millenium Falcon o il Lego Taj Mahal.

Quando gli è stato chiesto come ha costruito la struttura interna che lo fa stare in piedi, HoboSapient ha risposto: "Un sacco di Technic". Si tratta dei Lego di alta qualità utilizzati per i robusti kit di modelli di età superiore.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

È stato un anno piuttosto buono per i Lego e i videogiochi. Presto sarà possibile acquistare un Atari 2600 fatto di Lego. Inoltre qualcuno ha fatto girare DOOM su un mattoncino Lego-PC e altri stanno realizzando un Lego del simpatico droide di Star Wars Jedi: Fallen Order.

Fonte: PCGamer.