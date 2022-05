Elden Ring si fa 'fashion' grazie ad una sfilata di moda dei Senzaluce

C'è già molto da fare in Elden Ring e ora una nuova sfilata di moda ospitata dai fan sta permettendo ai giocatori di sfoggiare i loro equipaggiamenti migliori e più eleganti.

Uno dei componenti più popolari del titolo è la suite di personalizzazione del personaggio sorprendentemente approfondita, che consente ai giocatori di creare il proprio Senzaluce personalizzato per affrontare un'epica missione che vede il raccogliere frammenti perduti dell'anello.

Mentre la maggior parte dei giocatori di Elden Ring utilizza semplicemente questi strumenti di personalizzazione per creare il proprio originale personaggio scegliendo da una delle dieci classi di personaggi disponibili del gioco, altri hanno basato le proprie creazioni su figure iconiche di giochi, programmi TV, film e altro ancora esistenti. Questi hanno spaziato da scelte attese come Ciri di The Witcher 3 e Ganondorf di The Legend Of Zelda a crossover più fuori dagli schemi come Teenage Mutant Ninja Turtles e persino Sonic The Hedgehog. Non c'è davvero limite ai tanti costumi, equipaggiamenti e personaggi che vagano per il mondo aperto dell'Interregno, e ora in Elden Ring i giocatori hanno la possibilità di mostrare alcune delle loro creazioni più importanti online.

Un moderatore di Reddit con il nome di Vi_for_Vindictive ha aiutato a organizzare una sfilata di moda di Elden Ring, chiedendo agli utenti quale classe di personaggi dovrebbe fungere da fulcro del primo round di eventi. La classe dei Cavalieri si è classificata al primo posto, seguita da una divisione Cosplay con le migliori riproduzioni di personaggi esistenti come Lord Voldemort di Harry Potter o Gandalf de Il Signore degli Anelli.

Il processo di scelta dei personaggi tuttavia sembra essere un po' difficile, pertanto la sfilata è stata rinviata successivamente.

Fonte: The Gamer