Elden Ring finito senza infliggere danni è l'incredibile impresa di un giocatore

Un giocatore noto come Iron Pineapple si è chiesto se fosse possibile "finire Elden Ring senza attaccare boss o nemici attraverso l'uso di strumenti come le evocazioni spirituali." Ebbene, il giocatore è riuscito proprio in questa impresa: finire il titolo senza infliggere danni.

Iron Pineapple è recentemente riuscito a finire Elden Ring senza attaccare. Il processo, faticosamente lungo, prevede l'evocazione degli spiriti prima di usare incantesimi curativi e di potenziamento per mantenerli in vita di fronte ai molti e potenti boss di Elden Ring.

Questa "run pacifista" è stata resa possibile dall'ampia varietà di diversi strumenti e poteri in Elden Ring insieme al suo mondo aperto dal design intricato. Come molti spettatori di YouTube hanno già sottolineato, questo sarebbe stato significativamente più difficile nei precedenti giochi di Dark Souls o Bloodborne.

Nonostante i problemi incontrati lungo il percorso, Iron Pineapple è stato finalmente in grado di finire il gioco, completando quella che potrebbe benissimo essere la prima run pacifista in assoluto di Elden Ring.

Per scoprire tutti i segreti di Elden Ring, date uno sguardo alla nostra guida.

Fonte: Thegamer.