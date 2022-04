Elden Ring reimmaginato da un fan come gioco free-to-play e meccaniche alla Genshin Impact

Da quando è uscito Elden Ring i fan si sono sbizzarriti con le creazioni più improbabili, che siano mod, disegni o altro (c'è chi ha calcolato quanto è alto l'Albero Madre, per dirne una). Ma come sarebbe il titolo di FromSoftware di grande successo se fosse free-to-play e con meccaniche gacha alla Genshin Impact? Qualcuno se lo è chiesto.

L'utente di Reddit IWillNotBark ha creato questo interessante crossover. La sua visione utilizza il modello presente in Genshin Impact, offrendo ad esempio la popolare katana di Malenia come un'arma a cinque stelle stelle, proprio come succede per il titolo sviluppato da MiHoYo.

Ciò che fa rimanere a bocca aperta è l'incredibile livello di dettagli. IWillNotBark ha usato le Rune al posto dei Primogem di Genshin: le valute secondarie di Genshin, starglitter e stardust, sono diventate i talismani leggendari, e ci sono persino personaggi e stendardi da abbinare.

Elden Ring è disponibile su PC e console: se siete alle prime armi e vi trovate in difficoltà, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra guida completa.

Fonte: GameRant