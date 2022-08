Elden Ring e oltre: il prossimo gioco di From Software è ormai praticamente pronto

Il successo di Elden Ring, probabilmente maggiore di quanto preventivato, ha spinto From Software a dare il massimo, portando quasi a conclusione i lavori di un nuovo titolo non ancora annunciato. A rivelarlo è lo stesso Hidetaka Miyazaki tramite un'intervista rilasciata a 4Gamer.

Con l'inizio di un periodo di forte assunzioni inoltre, ulteriori progetti prenderanno piede, tra cui il nuovo fantasy dalle tinte di "unicità" già citato dallo stesso autore. Per quanto riguarda questi nuovi progetti, l'idea non può che andare verso Armored Core, leakato a gennaio con presunte immagini e dettagli che volevano il nuovo capitolo immerso in un enorme ambiente open world e grande personalizzazione del proprio mecha.

Interessante però è l'immagine pubblicata dalla stessa From Software, per indicare le nuove assunzioni, che contiene, oltre Sekiro, Bloodborne ed Elden Ring, proprio Armored Core ma soprattutto Déreciné, il titolo sviluppato in esclusiva per PSVR. Con l'arrivare della seconda versione arriverà anche qualcosa in tal senso?

