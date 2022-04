Elden Ring ha un giocatore leggendario che affronta boss senza farsi colpire... e nudo

Elden Ring è un gioco maestoso, e come da tradizione per From Software, le sue sfide e i suoi boss sono altrettanto maestosi: un prodotto capace di ispirare, strabiliare e far immergere in un mondo fantasy d'autore immenso, strabordante di atmosfere sacrali ed epiche. Ci saranno spoiler, siete avvisati.

In questo suntuoso contesto si ambienta la storia dell'uomo nudo con due katane e un vaso in testa, rapidamente diventato leggenda in quanto capace di affrontare uno dei boss più difficili del kolossal non solo in queste condizioni, che probabilmente non tradiscono l'epica ma forse solo la sacralità del tutto, ma addirittura senza mai farsi colpire.

Il personaggio, accuratamente nominato “Let me solo her” (“Lascia che l’affronti da solo”) come un avviso ai giocatori che lo evocano, si è fatto meme e ha raccolto un seguito di culto che gli ha già dedicato numerose fan art.

La meccanica delle evocazioni è presente nei titoli di From Software sin dal 2009 con Demon’s Souls: in questo stato, i giocatori evocati hanno a disposizione meno cure e il boss di turno riceve più HP per bilanciare la sfida. Da questo punto di vista, l’impresa di Let Me Solo Her è ancora più interessante. Non scordatevi di inchinarvi dinanzi a cotanta potenza, doveste incontrare un Senzaluce che è anche… senza vesti.

Non vi assicuriamo di trovare menzioni sul leggendario uomo nudo munito di katane nella guida ad Elden Ring di Eurogamer.it, ma potrebbe aiutarvi ad ambientarvi nell'Interregno. E magari a trovare dei vestiti.

Fonte: Twinfinite