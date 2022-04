Elden Ring: una giocatrice sconfigge Malenia usando un Dance Pad

Una giocatrice di Elden Ring ha sconfitto il boss finale del gioco usando la più improbabile delle periferiche: un Dance Pad di Dance Dance Revolution.

Da quando Elden Ring è stato lanciato il mese scorso tra le acclamazioni quasi universali e vendite che hanno portato il gioco in cima alle classifiche di tutto il mondo, i giocatori hanno scoperto trucchi interessanti per aiutare a rendere un po' più semplice il tipico gioco di ruolo d'azione sviluppato da FromSoftware.

Tuttavia, giusto per complicarsi ulteriormente la vita, la streamer Luality ha voluto utilizzare questo Dance Pad per sconfiggere il boss finale, Malenia. Ben conscia delle mosse del boss ed equipaggiandosi a dovere, Luality è riuscita in quattro ore a portare a termine questa incredibile impresa. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video.

Elden Ring è disponibile per PC e console: se avete iniziato da poco il viaggio nell'Interregno e non sapete come andare avanti, a questo link potete consultare la nostra guida completa.

Fonte: Gamepur