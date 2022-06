Elden Ring, giocatrice sconfigge Margit usando come controller...un'arpa!

Una coraggiosa fan di Elden Ring è riuscita a sconfiggere Margit usando un'arpa come controller. L'arpista Anna Ellsworth ha pubblicato l'impresa su YouTube.

Il combattimento stesso si rivela piuttosto buono, con Ellsworth che supera molti degli attacchi di Margit e si cura dei danni minori che subisce. Ciò che è ancora più impressionante è che ha battuto Margit senza indossare alcuna armatura di gioco: una mossa rischiosa, anche se rende il personaggio più agile.

Ellsworth spiega che lo strumento musicale è collegato al suo PC e viene quindi eseguito attraverso due programmi: uno che rileva le altezze e le trasforma in MIDI e un altro che prende quel suono e lo lega a una sequenza di tasti. Ciò consente all'arpista di pizzicare determinate corde per spostarsi avanti, sinistra o indietro indefinitamente fino a quando non va vrerso un'altra direzione o il movimento viene annullato del tutto.

"Il problema è che i miei controlli sono limitati con questa configurazione", spiega su Reddit. "Ad esempio, non posso affatto scattare e poiché schivare e muovermi in una direzione diversa sono due fili separati (e il programma può riconoscerne solo uno alla volta), la mia strategia consiste principalmente nel camminare in avanti e schivare direttamente negli attacchi. Può essere un po' inaffidabile".

Non è la prima volta che l'arpista utilizza la sua arpa come controller per sconfiggere nemici in Elden Ring: la prima è stata la sentinella dell'albero.

Elden Ring è disponibile su PC e console: se vi trovate in difficoltà a questo link potete dare uno sguardo alla nostra guida completa.

Fonte: Kotaku