Elden Ring, il giocatore 'Let Me Solo Her' ha ucciso 2.000 volte Malenia e non ha intenzione di fermarsi

Nella comunità di Elden Ring, nessun giocatore ha raggiunto più notorietà di Let Me Solo Her, un giocatore che ha sconfitto Malenia per chiunque abbia la fortuna di evocarli. Per celebrare i traguardi raggiunti da Let Me Solo Her e il contributo alla community, Bandai Namco, ha inviato un regalo speciale.

Let Me Solo Her è un giocatore leggendario nella comunità di Elden Ring. Come gli altri impegnativi giochi di ruolo cooperativi di FromSoft, i giocatori possono chiamarsi a vicenda per aiutarsi quando combattono i boss difficili del gioco. Malenia è uno dei boss di fine partita più difficili ed è un incontro particolarmente problematico in cui evocare un altro giocatore utile può fare molto. Let Me Solo Her ha portato questo ancora oltre, tuttavia, chiedendo ai giocatori semplicemente di stare indietro e guardare mentre affronta il boss da solo. Migliaia di giocatori sono stati assistiti in questo modo, portando il giocatore a diventare una figura leggendaria nella comunità.

Let Me Solo Her ha confermato su Reddit di aver ottenuto oltre 2.000 uccisioni di Malenia e, secondo quanto riferito, ha perso il conto del numero reale a questo punto. In uno straordinario gesto di riconoscimento, Bandai Namco ha deciso di celebrare il traguardo di Let Me Solo Her inviando un regalo personale. Sebbene in questo momento il contenuto del regalo non sia stato rivelato, si sono verificati alcuni problemi nel processo di invio. La dogana francese inizialmente ha rifiutato di inoltrare il pacco negli Stati Uniti, richiedendo un altro giro di scartoffie. Il fatto che il pacco non sia riuscito a passare la dogana francese rende la natura del regalo ancora più curiosa.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Il giocatore infine afferma di non volersi ritirare e di continuare ad aiutare i giocatori di Elden Ring se hanno bisogno di aiuto. Elden Ring è un gioco ricco di tradizione e storia, e ora l' eredità di Let Me Solo Her farà per sempre parte della cultura della comunità.

Fonte: The Gamer