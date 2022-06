Elden Ring ha un giocatore che ha sostituito tutti i nemici con Malenia, il boss più potente del gioco

Elden Ring non smette mai di stupire, soprattutto se di mezzo ci sono le mod. Un po' tutti sono arrivati ad affrontare Malenia, La Lama di Miquella, un boss uscito direttamente da Sekiro e piazzato qui senza tanti complimenti perché in fin dei conti, Hidetaka Miyazaki, è un sadico.

Sicuramente Malenia è il boss più potente del titolo e probabilmente uno dei più forti tra i lavori sfornati da From Software; ma c'è di peggio. Lo youtuber Bushy ha pensato bene di utilizzare la mod "Elden Ring Item and Enemy Randomizer" per sostituire tutti i nemici del gioco, dai cani, ai soldati sino ai volatili con Malenia. Il video, ha un "non so che" di tragicomico.

Tutto Elden Ring diventa Malenia, in ogni dove, in ogni luogo e tempo dell'Interregno e non pensate che abbia la salute degli NPC che sostituisce. È Malenia in tutto e per tutto, anche nella sua seconda fase come Dea della Marcescenza. Sarebbe stato il paradiso di Let Me Solo Her.