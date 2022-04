Elden Ring ora ha una mappa che mostra le rune che si ottengono ad ogni boss

Sappiamo tutti che i boss di Elden Ring sono molto difficili da combattere, ma una volta sconfitti, essere ripagati in equipaggiamento e rune di certo non ha prezzo.

Per aiutare ancora di più i giocatori, un fan ha creato una comoda mappa che mostra non solo la posizione, ma anche la ricompensa in rune per ogni boss sconfitto in Elden Ring. Ovviamente i boss che ricompensano con più rune sono anche i più difficili da buttare giù.

Le ricompense per aver sconfitto i boss vanno da un minimo 800 rune a 480.000 e queste ultime una volta che ci si avvicina alla fine del gioco, servono ad avanzare di un solo libello. Non sembra essere possibile uccidere questi boss in ordine crescente poiché nel mondo di gioco compaiono anche mini boss che comunque ricompensano lo stesso una volta uccisi.

Elden Ring è disponibile su PC e console: a tal proposito, se siete alle prime armi e vi trovate in difficoltà, a questo link è possibile dare uno sguardo alla nostra guida completa.

Fonte: The Gamer