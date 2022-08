Elden Ring: un modder rimuove il gigantesco Albero Madre per incrementare le prestazioni

K4richard, un utente di NexusMods e giocatore di Elden Ring, ritiene che l'Albero Madre assorba un po' troppo frame rate, quindi ha deciso di sbarazzarsene.

Con la mod Remove Erd Tree (FPS BOOST), K4richard elimina il fulcro del vasto RPG d'azione di FromSoftware, un po' come togliere la Morte Nera da Guerre Stellari o l'anello dal Signore degli Anelli per liberare qualche fotogramma in più.

L'altra mod di K4richard rimuove parte del modello di uno dei boss finali del gioco, che, in particolare, viene combattuto vicino all'Erdtree.

"Più mi avvicinavo all'Erdtree, più il gioco diventava impegnativo", ha detto K4richard parlando della sua "lotta" per mantenere un frame rate stabile nella seconda metà di Elden Ring.

K4richard gioca con una scheda grafica di cinque anni fa, una Nvidia GeForce GT 1030, e l'albero ha procurato qualche problema al giocatore, così ha fatto quello che qualsiasi giocatore PC avrebbe fatto, e ha risolto il problema da solo.

"L'Erdtree e un gruppo di effetti particellari erano chiaramente la causa principale del problema. Dopo aver rimosso l'albero e alcuni effetti sono riuscito a giocare a 30 fps su un PC di fascia bassa. Con una GT 1030, l'incremento è stato di ben 15 fotogrammi! Questa mod ha praticamente abbassato i requisiti della scheda grafica per il gioco", ha scritto.

Per installare la mod, è necessario disporre del Mod Engine 2 per Elden Ring, disponibile gratuitamente su GitHub. È quindi possibile prendere il file di K4richard, inserirlo nella cartella mods all'interno della directory di Mod Engine 2 e caricare il gioco con il launcher personalizzato della modalità offline.

Fonte: PCGamer.