Elden Ring, i giocatori chiedono modifiche alla problematica modalità PvP

I giocatori di Elden Ring si dicono delusi dal multiplayer PvP del gioco e dalla sua mancanza di equilibrio. Un gruppo di fan ha persino creato un sito web, per esprimere le proprie opinioni sperando che FromSoftware le accolga.

"Grazie a FromSoftware per aver fornito alcune delle esperienze multiplayer più uniche e senza rivali nei giochi! Queste esperienze hanno coltivato enormi comunità attorno all'amore condiviso per i giochi. Tuttavia, con un multiplayer così incomparabile si presentano ostacoli sia per i giocatori che per gli sviluppatori. Il nostro obiettivo è aiutare entrambi i gruppi", si legge in una dichiarazione sul sito web.

Il gruppo ha intervistato 10.000 giocatori di Elden Ring e i risultati rivelano in modo schiacciante come questa community ritenga che il multiplayer del gioco sia sbilanciato. Inoltre, il 90% dei giocatori intervistati giocherebbe di più se il multiplayer fosse migliorato.

Oltre al bilanciamento c'è un altro grosso problema che riguarda glitch e exploit: circa il 70% degli intervistati ritiene che ciò influisca sul gioco.

In sostanza lo scopo del sito è di fornire validi feedback a FromSoftware, in modo che riesca a migliorare nettamente la parte multiplayer. Elden Ring è un gioco più single player con elementi PVP e multiplayer, ma dato il suo incredibile successo che ha oscurato i precedenti giochi di FromSoftware, sempre più giocatori stanno provando questa modalità che potrebbe essere più divertente se curata al meglio.

