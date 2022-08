Elden Ring inizialmente aveva una Malenia ancora più difficile da sconfiggere

Malenia, la Lama di Miquella, o semplicemente Malenia, è uno dei boss finali di Elden Ring che ha suscitato più discussioni da quando il videogioco FromSoftware è stato messo in vendita.

Come scoperto da un dataminer noto come kotn3l, il boss che è stato già sconfitto più di 2000 volte da Let me Solo Her aveva nella versione 1.0 prima della patch di gioco una maggiore aggressività durante il combattimento, oltre a una maggiore abilità al momento di bloccare gli attacchi del giocatore e una variante più potente di Waterfowl Dance, la sua mossa caratteristica.

Per cominciare, il modder ha stabilito che la mossa di Malenia era originariamente chiamata Malenia's Sword invece di Waterfowl Dance. Nella versione 1.0 di cui abbiamo parlato, Malenia aveva un secondo attacco speciale in movimento che percorreva meno distanze e non faceva lunghe pause. A causa della somiglianza dei movimenti di questo attacco con quella della versione finale, il dataminer ha ipotizzato che, come accennato all'inizio, si trattasse di una variante di questo caratteristico attacco. In questo modo, Malenia aveva due attacchi speciali: Malenia's Blade e Dance of the Waterfowl.

Un altro dettaglio curioso è che, a differenza delle versioni successive in cui Malenia deve arrivare all'80% della sua salute per iniziare a usare il suo attacco a raffica, nella versione analizzata dal dataminer di Elden Ring non c'era tale restrizione, quindi poteva usare la sua più potente abilità dall'inizio della partita.

