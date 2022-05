Elden Ring ha modificato la mappa con ogni patch ma in pochi se ne sono accorti

Elden Ring ha ricevuto diverse patch dalla sua uscita alla fine di febbraio. Lo sviluppatore FromSoftware ha apportato una serie di miglioramenti alle prestazioni del gioco, corretto alcuni bug e ribilanciato tutta una serie di abilità e armi.

Come con molti sviluppatori giapponesi, FromSoftware apporta modifiche che non vengono menzionate nelle patch note. I giocatori sono lasciati a scoprire e documentare da soli le modifiche nel tentativo di tenere traccia di ciò che effettivamente cambia da una patch all'altra.

Questi cambiamenti sono generalmente rilevanti, motivo per cui i giocatori tendono a cercarli. Ma alcuni passano del tutto inosservati, a meno che non siate modder particolarmente attenti. Lo YouTuber Illusory Wall, noto per scoprire contenuti tagliati nei giochi FromSoftware, ha pubblicato un video su una particolare modifica non elencata che potrebbe essere sfuggita.

La modifica riguarda la mappa del gioco. Nel video qui sotto, Illusory Wall, con l'aiuto di altri membri della community, mostra come la mappa di ciascuna delle principali regioni di Elden Ring è cambiata dall'uscita del gioco.

La maggior parte delle modifiche sembrano essere state apportate per eliminare aree che non esistono più nel mondo o aggiungere location che in precedenza non erano rappresentate sulla mappa.

Lo YouTuber ipotizza che alcune sezioni della mappa fossero il risultato di una generazione procedurale, motivo per cui lo sviluppatore è tornato indietro per aggiornarle con ciò che è stato effettivamente aggiunto in seguito. Alcune delle masse continentali rimosse e simili, tuttavia, potrebbero indicare che FromSoftware inizialmente aveva un piano per loro, ma ha finito per rimuoverle.

Questo è abbastanza comune per lo sviluppatore, poiché molti hanno scoperto contenuti tagliati e meccaniche rimosse nella maggior parte dei giochi dello studio. È probabile che il team abbia aggiornato il mondo stesso nelle patch successive per gli altri suoi giochi.

