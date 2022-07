Elden Ring è stato finito in 2 ore e mezza senza salire di livello e senza subire nemmeno un colpo

Elden Ring continua a fare notizia grazie ai fan e ai giocatori più smaliziati in giro per il mondo. Abbiamo visto innumerevoli sfide e speedrun, tra utilizzo di pianoforti, glitch disparati e abilità sovraumane eppure, mancava ancora qualcosa. Ainrun è il primo ad aver completato Elden Ring senza aver mai subito un colpo, in sole due ore e mezza. Tutto questo, tanto per rendere le cose ancora più difficili, senza mai livellare.

"Ho eseguito una no-hit run e speedrun dei giochi From Software dal 2020, a partire da Dark Souls 1", ha detto Ainrun a Kotaku.

"Ho passato molto tempo a esercitarmi, cercando aperture da sfruttare", ha aggiunto. "Ero anche motivato dal fatto che la maggior parte degli altri giocatori sceglie di saltare questo boss [Erede Innestato]. Secondo me, una 'sfida' come quella che ho fatto io dovrebbe essere impegnativa, [quindi] usare le scorciatoie non è davvero ha senso."

FIRST WORLD'S BEST ELDEN RING "NO LEVELING" NO HIT IS DONE GOD BLESS pic.twitter.com/6TsQezBuJm — Ainrun (@Ainrun_ttv) July 10, 2022

A differenza di altri speedrunner infatti, Ainrun ha affrontato sin da subito il primo boss offerto dalla sadica mente di From Software, registrando così una sfida completa nel vero senso della parola. A questo punto, vi sfidiamo a fare di meglio.

Fonte: Kotaku