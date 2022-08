Elden Ring incontra One Piece con una spettacolare mod che trasforma i boss nei personaggi dell'anime

La community di modding fa cose incredibili in molti giochi. A volte osano persino mescolare saghe per realizzare opere come la mod protagonista di questa news. Ebbene sì, perché un modder è riuscito a deliziare molti fan di entrambe le saghe facendoci combattere contro i boss di Elden Ring ma sostituiti dai personaggi di One Piece.

Attraverso Reddit è stato condiviso un video in cui si vede che la mod sostituisce Radahn con Kaido, Malenia con Shanks e Godfrey con Shirohige. La verità è che sembrano così belli che sembra che From Software li abbia sviluppati da zero. I personaggi sono stati realizzati grazie al motore di sviluppo Unity.

Questa incredibile mod è stata accolta calorosamente dai fan di Elden Ring sul forum di Reddit, tanto che in molti sperano che FromSoftware sviluppi davvero un gioco in stile soulslike ma con i personaggi di One Piece. Qui di seguito potete dare uno sguardo alla mod.

Elden Ring è disponibile su PC e console e da quando è uscito è stato il gioco preferito dai modder perché offre infinite poissibilità di personalizzazione: ad esempio una mod recente aggiunge il parry preso da Bloodborne e una nuova skin per Torrente.

Fonte: The Gamer