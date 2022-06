Elden Ring: scoperti dettagli di 'lore' dalla traduzione dal latino delle OST

Uno degli elementi che contraddistingue da sempre i titoli From Software è sicuramente quello della colonna sonora, soprattutto durante le boss fight, potenti, auliche e capace di dare il giusto mood alla battaglia. Molte delle musiche composte per i souls e simili sono davvero magnetiche ma da ascoltare con calma, visto che normalmente il focus in-game è quello di non morire.

Si è spesso detto che anche la musica in questi frangenti è "lore", un raccontare una storia che crei il giusto contesto della boss fight e ovviamente Elden Ring, non è estraneo a questa pratica. Molte delle OST infatti, raccontano effettivamente qualcosa in più e ne abbiamo conferma grazie a Daniel Olmos che, su YouTube, ha tradotto i testi di alcune delle musiche d'accompagnamento di alcune boss fight (attenzione a possibili spoiler).

Quelle prese in considerazione, almeno per ora, riguardano Godrick e i Sacriderma. Sul primo, scopriamo quasi subito la verità, un veneratore di Godfrey e che ha fatto di tutto pur di avere un minimo di importanza nell'Interregno. In realtà, è un disgraziato, come indicato anche dalla strofa "debole, fragile, storpio".

Sui Sacriderma c'è ancora qualcosa da scoprire, soprattutto sulla Regina dall'Occhio Tetro (c'è chi dice sia Melina, ma servirebbero più conferme) ma quel che sappiamo molto bene il loro odio verso l'Albero Madre e del loro desiderio macabro di ricoprirsi con la pelle degli dèi. Insomma, sembra situazioni poco allegre.

Un'altra particolarità, uscita fuori anche con la canzone cantata pure dal "pipistrello femminile", è che il latino utilizzato non segue una struttura tipico delle lingua, quanto quella inglese. Studiare latino attraverso Elden Ring dunque, potrebbe essere sconsigliabile.

Fonte: PCGamer