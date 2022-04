Elden Ring si aggiorna alla versione 1.04 tra correzione di problemi e modifiche alle armi ecco cosa cambia

Il lavoro dinel migliorare l'Interregno non è terminato.continua a rendere più piacevole la vostra esperienza attraverso diverse patch e oggi è il turno della 1.04. Si tratta di un ricco aggiornamento per il gioco. La nuova versione consente di disattivare o attivare la funziona di rotazione automatica della telecamera, ma un'ampia sezione è dedicata al bilanciamento delle armi. Molte di loro sono state potenziate ed ora hanno una velocità di attacco aumentata oltre a fare più danni contro i difficili boss che popolano il mondo di gioco. Evocazioni e incantesimi sono stati modificati in base al danno, al costo della magia o alla velocità con cui vengono usate. Insomma, la patch è incentrata più che altro sulle modifiche ed i bilanciamenti non solo di armi ma anche di magie.Oltre a questo sono stati corretti anche diversi bug, nonché è stato migliorato il comparto multiplayer. Le note della patch sono molto corpose, perciò se volete dare uno sguardo a tutto ciò che è stato modificato cliccate qui